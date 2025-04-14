AA Teknolojiden siber güvenlikte "stratejik" hamle
AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), siber güvenlik alanında çözümler sunan Imperum ile stratejik işbirliği protokolü imzaladı.
Ankara
105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin haber belleği olan Anadolu Ajansı (AA), yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji ile medya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. AA Teknoloji, attığı stratejik adımla, siber güvenlik çözümleri alanındaki ilk büyük işbirliğini Imperum ile hayata geçirdi.
Bu kapsamda, AA Teknoloji ile Imperum arasında siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik olarak işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, AA ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve Imperum Üst Yöneticisi Senad Aruc imza attı.
Peru, yaptığı değerlendirmede, AA Teknoloji olarak, siber güvenlik alanında öncü olma hedefi doğrultusunda; güçlü teknik altyapı, yüksek saha tecrübesi ve uzman ekiple sektöre yön veren çözümler ürettiklerini ve siber güvenliğin her alanında katma değerli hizmetler vererek ulusal güvenliğe katkı sunduklarını söyledi.
Bu vizyon doğrultusunda, global çaplı üreticilerinden biri olan, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet yürüten ve geliştirme süreçlerini tamamen kendi uzman kadrosuyla yürüten Imperum ile stratejik işbirliğine imza attıklarını dile getiren Peru, şunları kaydetti:
"Imperum SOC Platformu, saldırı tespit sistemlerinden otomatize engelleme çözümlerine, yapay zeka destekli analizlerden proaktif aksiyon sistemlerine kadar uçtan uca modern bir güvenlik altyapısı sunuyor. AA Teknoloji olarak bizler de bu platformun satışı, entegrasyonu, operasyonel yönetimi ve sürdürülebilir bir siber güvenlik altyapısı sağlanması için profesyonel hizmet, teknik destek ve danışmanlık sağlıyoruz.
Siber güvenliğin sadece bugünü değil, geleceğini de inşa etmeye kararlıyız. Bu nedenle, yapay zeka, makine öğrenmesi ve otomasyon gibi yenilikçi teknolojileri siber güvenlik çözümlerimize entegre edip ürünler geliştiriyoruz.
AA Teknoloji ve Imperum işbirliği yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak; küresel ölçekte bir vizyonla, uluslararası pazarlarda da projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliği, sadece bir teknoloji ortaklığı değil; aynı zamanda Türkiye’nin siber güvenlikte küresel ölçekte söz sahibi olmasına yönelik güçlü bir adımdır."
5 farklı güvenlik çözümü tek platformda
Imperum Üst Yöneticisi Senad Aruc da yaklaşık 25 yıllık siber güvenlik tecrübesi üzerine 4 yıl önce Imperum firmasını kurduklarını söyledi.
Hollanda merkezli olarak 4 ülkede çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aruc, 2023 yılının ortalarında siber güvenlik çözümünü kullanıcılarla buluşturduklarını, 2024 başında da genel satışa başladıklarını bildirdi.
AA ile geçen yılın ortasında tanıştıklarını ve şirkete de ismini veren Imperum ürününü sunduklarını anlatan Aruc, AA Teknolojinin kurulmasıyla birlikte bu birlikteliği iş ortaklığına dönüştürmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.
Senad Aruc, "Türkiye ve Türk devletleri için satış ve destek partnerimiz AA Teknoloji oldu. Birçok satış da yaptık. Birlikte büyüyoruz." dedi.
Aruc, Imperum’un en önemli yeniliğinin; siber güvenlik alanında kullanılan 5 farklı güvenlik çözümünü tek bir sistem altında bütünleşik şekilde sunan dünyadaki tek platform olmasından kaynaklandığını vurguladı. Aruc, yapay zeka destekli risk analizi ve otomatik tehdit önleme yetenekleriyle platformun saldırıları gerçekleşmeden önce tespit ettiğini, bu sayede üst düzey koruma sağladığını anlattı.
Tek lisans modeli ve birleşik güvenlik mimarisiyle Imperum’un, tek tek ve maliyetli geleneksel güvenlik çözümlerine göre daha etkin ve ekonomik bir alternatif sunduğunu vurgulayan Aruc, bu işbirliğinin Türkiye’nin siber güvenlikte küresel liderliğe giden yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.
AA'nın dijitalleşme sürecindeki yıllara yayılan bilgi birikimiyle şekillenen AA Teknoloji, bugüne kadar kendi kaynaklarıyla geliştirdiği dijital arşiv yönetimi, haber akış sistemleri, sosyal medya takip altyapısı gibi birçok yazılımın yanı sıra geçen yıl lansmanı yapılan haberci dron "Tepe" gibi donanım ürünleriyle dikkati çekti. Kurum, İstanbul ve Ankara’daki modern veri merkezleri, yerli yazılım mühendisliği ve AR-GE Merkezi gücüyle artık bir teknoloji üreticisi kimliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.