AA Medya Atölyesi'nde "Modern Esaret: Sanal Bahis ve Kumar Bağımlılığı" başlıklı oturum düzenlendi
Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen Medya Atölyesi kapsamında "Modern Esaret: Sanal Bahis ve Kumar Bağımlılığı" başlıklı oturum gerçekleştirildi.
İstanbul
AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen AA Akademi Müdürü Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk moderatörlüğündeki oturumda, sanal bahis ve kumar bağımlılığı tüm yönleriyle ele alındı.
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, "Kişiler genellikle eğlenmek, zaman geçirmek ve sosyalleşmek için kumar oynayabiliyorlar. Bu düzey, kişinin kendini kontrol edebildiği bir düzey. Zamanla bu eylem artıyor ve kişi risk almaya başlıyor. Kişi bunu kontrol edememeye başladığında bağımlılık oluyor." dedi.
Bağımlılık neticesinde kişinin maddi kayıplarının yanı sıra mesleki ve sosyal alanlarda da kayıplar yaşadığını gözlemlediklerini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:
"Bizim, klinikte gördüğümüz hastalarda daha çok depresyon, anksiyete ve intihar gibi klinik tablolara rastlıyoruz. Bu bir beyin hastalığı olduğunda ve tedavi gerektiğinde biz bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu bir süreç ve bizim bu yolun en başında bunu fark etmemiz gerekiyor. Koruyucu ve önleyici hizmetleri, kurumsal farkındalığı bir an önce yaratıp bu yolun ilerlemesini engellemek gerekiyor."
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Eren Murat Dinçer, Dünya Sağlık Örgütünün kumar ve oyun bağımlılığını davranışsal bağımlılık olarak ele aldığını, kumarın literatürde bağımlılık olarak ele alınmasının 32 yıl sürdüğünü söyledi.
Kumar ve oyun bağımlılığının arkasında çok büyük endüstri olduğunun altını çizen Dinçer, "Temelde dopaminerjik sistemimizle oynayan bir durum var. Çok daha hızlı haz almaya, beynimizi çok çalıştırmamaya bizi programlayan bir sistemin içindeyiz. Özellikle bir insan duygusal olarak boşluktaysa ve bütün bu mecraları duygusal bir kaçış olarak kullanıyorsa o zaman davranışsal bağımlılıklara doğru döşenen yol hazırlanmış oluyor." şeklinde konuştu.
"Kişi kendi ile kalamadığında hırsını, heyecanını, hüznünü tanıyamıyor"
Klinik Psikolog Emre Yılmaz, kumar bağımlığının her gün yeni formlar kazandığına vurgu yaparak, "Kişilik özelliklerinden bahsettiğimiz riski ve heyecanı seven birileriyle karşı karşıyayız. Kendiyle kalamayan kişiler diye nitelendiriyorum. Kişi kendi ile kalamadığında hırsını, heyecanını, hüznünü tanıyamıyor." dedi.
Yılmaz, kumar ve oyun bağımlılığının tespitinde bakılabilecek bazı işaretleri şöyle sıraladı:
"Gerçekten kaybettiğini yerine koymak istiyor mu? Ailelerden çok duyduğumuz şu: 'Çok sık yalan konuşuyor, bizi sürekli manipüle ediyor.' Bir noktadan sonra aile problemi haline gelmesinin nedeni kumarın aileyi, toplumu da etkilemesi. Karşımıza depresif süreçler de çıkabiliyor. Heyecanı seven birileri olabilir. Yalan konuşma çok fazla oluyor, o durumun üstünü sürekli kapatıyor."
Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan ise "Türkiye’de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" raporunu yayımladıklarını dile getirdi.
Türkiye'de nüfus ve doğurganlık konusunda saha araştırması yaparken eşler arası güven meselesinde dijital kumar ve bahis sebebinin çok fazla olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Armağan, "Türkiye'de oyunların içeriğini sisteme girmeden önce kontrol eden bir mekanizma yok. Biz oyunları incelerken, çok küçük yaş gruplarının oyunlarının içinde gizli kumar diyebileceğimiz unsular olduğunu fark ettik." dedi.
Koronavirüs salgını döneminde kapanma süreçlerinin oyun ve kumar bağımlılığına etkisini gözlemlediklerini aktaran Armağan, "Bu yapısal bir sorun. Hiçbir insan iradesinin bu kadar janjanlı, bu kadar kendine çeken bir şeye tepkisiz kalması çok da mümkün değil. Bugün birçok alışveriş uygulamasının içinde bile gömülü kumar var. Sistem şu anda insanın iradesini mükemmel kuşatmış durumda. Bu durumda çok katmanlı bir seferberliğe gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı etkinlik, izleyicilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
