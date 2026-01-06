Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Aydın Valisi Canbolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ferdi Uzun  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Aydın Valisi Canbolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yusuf Konrat/AA

Aydın

Vali Canbolat, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Canbolat, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını oylayan Canbolat, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde","Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" başlıklı karesini seçti.

Fotoğrafların hepsinin emek dolu olduğunu belirten Canbolat, Anadolu Ajansının özellikle Gazze'deki dramın tüm dünyaya anlatılmasında Filistinlilerin sesi olduğunun bu karelerle bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
