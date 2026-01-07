Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Muş Valisi Avni Çakır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Muş Valisi Avni Çakır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

 

Vali Çakır, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", Mahmoud İssa'nın, "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Çakır, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafını oylayan Çakır, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı karesini seçti.

Vali Çakır, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

AA ekiplerine teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze'de yaşanılan acıları, gözyaşlarını çok güzel bir şekilde ifade eden, saatlerce süren konuşmaların ötesine geçen ve insanları çok derinden etkileyen, profesyonelce çekilmiş, oradaki dramı, gözyaşını çok güzel şekilde ifade eden fotoğrafları görünce hem yüreğim burkuldu hem de fotoğraf çeken arkadaşların görevlerini ne kadar güzel bir şekilde ifa ettiklerini, oradaki dramları ne kadar başarılı bir şekilde dünyaya duyurduklarına şahitlik etmiş oldum. Özellikle 2025'te çok yoğun bir şekilde başta Gazze olmak üzere insanlık dramlarının en şiddetli yaşandığı manzaralara şahit olduk. Hem sanatta hem sporda, hem de doğal yaşamda birbirinden kıymetli basın mensuplarının çektiği fotoğrafları burada gördük. Bu fotoğraflardan bir taraftan hüzünlenirken bir taraftan da neşelendik. Her biri bize farklı duygu yoğunluğu yaşattı. Bu anlamda en çok beğendiğim fotoğrafları seçmeye gayret ettim."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

