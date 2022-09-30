AA, İtalyan haber ajansı ANSA ile işbirliği anlaşması imzaladı
Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) İsviçre'nin Zürih kentindeki toplantısı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile İtalyan haber ajansı ANSA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Zürih
Toplantının ikinci gününde düzenlenen "Genç Nesillerin Medya Tüketim Alışkanlıkları" adlı konferansın ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ANSA Genel Müdürü Stefano de Alessandri bir araya geldi.
Karagöz ve De Alessandri, AA ile ANSA arasında karşılıklı haber ve görsel materyal paylaşımına dair mevcut anlaşmayı yenilemeyi öngören metinleri imzaladı.
“İtalyan medyasının AA üzerinden Türkiye’yi takip etmesi önemli”
İmza töreninin ardından AA muhabirine konuşan Karagöz, ANSA ile imzalanan anlaşmanın her iki ajansın uluslararası alanda faaliyetlerini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "Türkiye'deki faaliyetlerimizde İtalyan haber ajansına destek olacağız. ANSA da İtalya'daki habercilik anlamında AA'nın bir partneri olacak." dedi.
Karagöz, AA'nın İtalya'daki sosyal, ekonomik ve siyasi gündemi takip etme kapasitesinin bu anlaşmayla birlikte daha güçlenerek artacağını belirtti ve "İtalyan medyasının da AA üzerinden Türkiye'yi takip etmesi önemli. AA hemen hemen dünyadaki en büyük haber ajanslarıyla bu tarz işbirliklerine girmektedir." şeklinde konuştu.
Belçika’nın Belga ajansından AA’ya işbirliği teklifi
EANA toplantısında birçok haber ajansının AA'ya işbirliği talebini ilettiğinin altını çizen Karagöz, Belçika haber ajansı Belga'nın da bunlardan biri olduğunu kaydederek, "Biz burada güçlüyüz ve Belçika'yı Belga üzerinden takip etmemize gerek yok fakat Türkiye'yi Belçikalıların AA üzerinden takip etmesini önemsiyoruz. Bunlar Türkiye'nin artan önemini gösteriyor. Türkiye'nin önemi arttıkça uluslararası haber ajansları da Türkiye'yi, artan maliyetlerin de etkisiyle AA üzerinden takip etmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karagöz, ilerleyen yıllarda AA'nın Avrupa'daki hemen hemen bütün haber ajanslarıyla işbirliği anlaşmaları yapmayı planladığını söyledi.
“Anlaşma, ortak projelerimiz için önemli bir adım”
ANSA Genel Müdürü Alessandri ise iki ajans arasındaki yenileme anlaşmasının imzalanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu imza ile yıllardır ortak memnuniyet içerisinde sürdürdüğümüz ortaklığımızı daha güçlendirmiş olduk.” dedi.
AA ile ANSA’nın EANA’nın kurucu ajansları arasında yer aldığını hatırlatan Alessandri, “Yeni anlaşmamız, iki ülkenin karşılıklı iletişimini destekleme yolunda ortak ticari projelerimizin ilerlemesi için önemli bir adım teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.
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