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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçı öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz’den Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş’a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyaret etti.

10.06.2021
AA Genel Müdürü Karagöz’den Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş’a ziyaret

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçını izlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Roma’ya gelen Karagöz, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile görüştü.

Büyükelçi Göktaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Göktaş, Türkiye - Vatikan ilişkileri hakkında bilgi verirken, Karagöz de AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmalarını aktardı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Göktaş’a sembolik hediyeler ve “Atatürk’ten Erdoğan’a Cumhurbaşkanlarımız”, “100 yıllık Türkiye” ve “Türkiye’de ve Dünya’da 100 yıl” isimli AA yayınlarını takdim etti.

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