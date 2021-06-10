AA Genel Müdürü Karagöz’den Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş’a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyaret etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçını izlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Roma’ya gelen Karagöz, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile görüştü.
Büyükelçi Göktaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
Göktaş, Türkiye - Vatikan ilişkileri hakkında bilgi verirken, Karagöz de AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmalarını aktardı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Göktaş’a sembolik hediyeler ve “Atatürk’ten Erdoğan’a Cumhurbaşkanlarımız”, “100 yıllık Türkiye” ve “Türkiye’de ve Dünya’da 100 yıl” isimli AA yayınlarını takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.