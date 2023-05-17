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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu verilerle YSK'nin verileri yüzde 99,99 oranında tuttu

AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın abonelerine ulaştırdığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin, "Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu verilerle YSK'nin vermiş olduğu veriler yüzde 99,99 oranında tuttu." dedi.

Kemal Karadağ  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu verilerle YSK'nin verileri yüzde 99,99 oranında tuttu

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ATV Ana Haber'de AA'nın, seçim sonuçlarını yayımlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirlerinin seçim sonuçlarını aktardığı süreci anlatan Karagöz, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının görsellerinin alındığını, önce gelen tutanakların oluşturulan sisteme ilk olarak girildiğini ifade etti.

Serdar Karagöz, tüm tutanakların görsellerinin AA Seçim Takip Merkezi'ne ulaştırıldığını kaydetti.

"Anadolu Ajansı olarak işimizi çok düzgün yapıyoruz"

Sandık bölgelerinde görev alan tüm personelin hangi okulda, hangi sandıkta olduğunun da sistem üzerinden takip edildiğini belirten Karagöz, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı olarak işimizi çok düzgün yapıyoruz. Bizi manipülasyon yapmakla suçladılar. Saat 19.00-20.00 arası Anadolu Ajansı'na nefret söylemine varan saldırılar başladı. Benim arkadaşlarım sandık başlarında, sınıfların önlerinde sandık sonuç tutanağının görselini almak için beklerken saldırıya uğradılar. Bir siyasi çıktı 'Anadolu Ajansı yalan söylüyor' dedi. Bazı arkadaşlarımız okullardan polis korumasıyla çıkmak zorunda kaldılar."

AA Seçim Takip Merkezi'ne ilk gelen tutanakları gösteren Karagöz, kendi sorumluluk alanındaki sandıkta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Karagöz, Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta da kendisinin oylarının önde olduğunu ifade ederek, bir manipülasyon olmadığını vurguladı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu'ndan çok önce bu verileri verdi. Sonuç ne oldu? Sonuç, Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu verilerle YSK'nin vermiş olduğu veriler yüzde 99,99 oranında tuttu." dedi.

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