Dolar
43.71
Euro
51.85
Altın
4,980.80
ETH/USDT
1,964.40
BTC/USDT
68,295.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA Akademi'den çalışanlara ramazanda sağlıklı beslenme eğitimi

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda çalışanlara yönelik ramazanda sağlıklı beslenmeye ilişkin program düzenlendi.

Şükrü Gündüz  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
AA Akademi'den çalışanlara ramazanda sağlıklı beslenme eğitimi Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

İstanbul

Diyetisyen Dilara Göze, AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen "Ramazanda Sağlıklı Beslenme Programı" eğitiminde çalışanlarla bir araya geldi.

Ramazanın sadece beslenme alışkanlıklarının değil hayat düzeninin değiştiği bir süreç olduğunu ve oruç sürecinde metabolizmada bazı değişiklikler yaşandığını ifade eden Göze, "İftar sonrası kan şekeri yükselir, insülin salgısı artar, yağ yakımı azalır. Sahurdan sonra gece saatlerinde sindirim yavaşlar. Gün içerisinde açlık için enerji depolanır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göze, orucun sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu, uzun süre açlıkta hücrelerin kendini yenilediğini dile getirdi.

Orucun bağırsak sağlığını desteklediğini, insülin duyarlılığını artırıp, enfeksiyonu düşürdüğünü aktaran Göze, orucun kolestrol seviyesini düşürdüğünü, beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterdiğini anlattı.

Ramazanda enerji kaybetmeden çalışmak için sahurdan iftara akıllı beslenme stratejileri uygulanması gerektiğine dikkati çeken Göze, şöyle devam etti:

"İftarda ilk olarak hurmayla oruç açılabilir. Bu, kan şekerinin hızla artmasını engeller. Tuz isteği olursa zeytinle da oruç açılabilir. 1-2 bardak su içilmeli. Su vücut fonksiyonlarını destekler, hücrelere besin ve oksijen alımını kolaylaştırır. Hurma ve zeytinle sindirim uyanır ve şeker dengelenir. Ana yemekten önce çorba içilmeli. Kızartma yemeklerinden uzak durulması sağlık için önemli. İftarda salata tüketilmeli. Farklı salata çeşitleri de denebilir. Salata lifi arttırır tokluk hissi verir. Salatada zeytinyağı kullanılabilir, bol limon sıkılabilir. Nar ekşisinden uzak durulması gerekir."

Göze, hurmanın sindirim sistemini yormadığını, şekeri yavaş yavaş yükselttiğini aktararak, ani açlık hissini azaltan hurmanın potasyum, magnezyum ve demir içerdiğini anlattı.

"Protein içeren tatlıların tercih edilmesi önemli"

Tatlı saatinin doğru seçilmesinin önemli olduğunun altını çizen Göze, "Tatlı ara öğün olarak kullanılmalı. Güllaç, sütlaç, meyveli yoğurt ve bitter çikolata küçük porsiyon şeklinde tüketilebilir. Şerbetli tatlılardan uzak durulması önemli. Protein içeren tatlıların tercih edilmesi önemlidir." diye konuştu.

Diyetisyen Göze, sahurun atlanmaması ve kahvaltı gibi planlanması gerektiğine işaret ederek, "Çay ve kahve tüketimini sahurda önermiyorum. Bu, gün içerisinde sıvı ihtiyacını arttırır." bilgisini verdi.

Göze, ramazanda oluşabilecek ağız kokusu için taze nane limonun sıkılarak tüketilebileceğini de sözlerine ekledi.

Eğitim, çalışanların yönelttiği sorulara verilen cevapların ardından tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AA Akademi'den çalışanlara ramazanda sağlıklı beslenme eğitimi

AA Akademi'den çalışanlara ramazanda sağlıklı beslenme eğitimi

Rami Kütüphanesi'nde çocuklara özel "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazanda yardımlaşma seferberliği çağrısına perakendecilerden tam destek

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asılıyor

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asılıyor
Çorum'da ev hanımları ramazana imece usulü hazırlanıyor

Çorum'da ev hanımları ramazana imece usulü hazırlanıyor
Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet