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Kurumsal Haberler

13. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın finali Gaziantep'te yapılacak

Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) gelenekselleştirdiği "öğrenci buluşması"nın finali Gaziantep'te yapılacak.

Feride Pelin İnal   | 05.11.2020
13. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın finali Gaziantep'te yapılacak

Gaziantep

Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) gelenekselleştirdiği "öğrenci buluşması"nın finali Gaziantep'te yapılacak.

UDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 13'ncüsü gerçekleştirilen buluşmada bir araya gelecek öğrenciler, 7 Kasım'da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nden canlı yayınla seyircinin karşısına çıkacak.

Etkinlikte, Türkiye'den, Malezya'ya Güney Kore'den ABD'ye, Kırgızistan'dan Filistin'e, Arnavutluk'tan Tanzanya'ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Buluşması final programıyla, Türkiye'de okuyan binlerce uluslararası öğrenci kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluştururken ￼￼"Dünya ile buluş" vurgusu yapılacak.


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