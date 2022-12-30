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Kültür

Yozgat'ta restore edilen 249 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de restorasyonu tamamlanan 249 yıllık Tokmak Hasan Paşa Camisi, yeniden hizmet vermeye başladı.

Ömer Ertuğrul   | 30.12.2022
Yozgat'ta restore edilen 249 yıllık cami yeniden ibadete açıldı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Caminin ibadete açılış töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Tokmak Hasan Paşa Camisi'nin farklı mimariye sahip olduğunu söyledi.

Caminin, girişinden itibaren insanı etkilediğini vurgulayan Polat, "Camimizin bir yıl içinde restoresi tamamlandı. Bugün de cuma namazı ile açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de caminin restorasyonu ve ödenek ayrılması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başer, ecdadın sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki eserlerine de sahip çıktıklarını ifade ederek, "Orhun Abideleri'ni de Bosna'daki eserleri de ihya eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dünyanın çeşitli yerlerinde Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bizlere miras bıraktığı eserleri korumak da boynumuzun borcudur. Bu eserin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Caminin süsü cemaatidir, inşallah bu camimizin cemaati bol olur." diye konuştu.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ise restorasyonu tamamlanan camiyi yeniden ibadete açmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından duayla ibadete açılan camide cuma namazı kılındı.

Açılışa, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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