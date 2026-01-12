Yesemek Açık Hava Müzesi geçen yıl 18 bine yakın ziyaretçi ağırladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, geçen yıl 17 bin 976 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Gaziantep
Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Yesemek'in her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlayan turistik bir mekan olduğunu söyledi.
İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2025 yılında 17 bin 976 yerli ve yabancı ziyaret ettiğini belirten Çomak, tarihi mekanın geçmişte bölgenin en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi olarak kullanıldığını, günümüzde ise 200 dönüm alanda bazalt taşından yapılmış 518 adet aslan heykeli, savaş kabartmaları ve diğer eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu hatırlattı.
Ziyaretçilerden Sevda Kaçarlar ise herkesi Yesemek'e davet ederek, "Buranın farklı bir ambiyansı var. Büyüleyici atmosferi herkesi kendisine çekiyor." dedi.
