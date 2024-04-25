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Kültür

Yaylı çalgılar dörtlüsü Janoska Ensemble, Ankara'da konser verecek

Kalıpların dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan yaylı çalgılar dörtlüsü, altın plak ödüllü Janoska Ensemble, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) konser salonunda 28 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Yaylı çalgılar dörtlüsü Janoska Ensemble, Ankara'da konser verecek

Ankara

Konserde, Janoska Ensemble kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Çalgılara hakimiyetleri ve doğaçlama yetenekleri ile bilinen grup, barok, klasik ve romantik dönem ile 20. yüzyıl müziklerine getirdikleri kendine has yorumlarıyla biliniyor.

Kemanda Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbasta Julius Darvas eşlik edecek.

"Deutsche Grammophon" etiketiyle 2016'da yayınladıkları "Janoska Style" albümüyle altın plak ödülü kazanan ve altı kuşak müzisyen aileden gelen topluluk 28 Nisan Pazar günü sanatseverlerle buluşacak.

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