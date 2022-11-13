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Kültür

Yalova emniyetinin kurbağa adamları, dalışta antik kent kalıntılarına rastladı

Çınarcık'ta iki ayrı bölgedeki dalışlarda, Romalılardan kalan yaklaşık 2 bin yıllık mendirek ile testi ve seramik parçaları, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Sıtkı Yıldız   | 13.11.2022
Yalova emniyetinin kurbağa adamları, dalışta antik kent kalıntılarına rastladı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar, Çınarcık'ta eğitim dalışı sırasında antik kent kalıntılarına rastladı.

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında eğitim dalışı yapan Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman tarihi eserlere rastlıyor.

Daha önce Yalova ile Kocaeli il sınırında, su altında Osmanlı dönemiyle tarihlendiren taş iskele ile lahit olduğu değerlendirilen iki mezarı fark eden dalgıçlar, bölgenin sit alanı ilan edilmesinde önemli rol oynadı.

Çınarcık ilçesi açıklarında ise yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılan mendirek (dalgakıranla yapılmış liman) kalıntısını eğitim dalışı sırasında su altı kamerasıyla kaydeden kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla görüntüleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırdı.

Yalova'ya gelen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri, kurbağa adamlar eşliğinde Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı.

Çok sayıda sağlam amfora (testi) ve seramik parçalarının sudan çıkarıldığı bölgedeki eserlerin, batık Bizans kenti Triton'un kalıntıları olduğu değerlendiriliyor. Eserler, Yalova Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

"Biz aslında meraklı bakıyoruz"

Kurbağa adamlardan Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Gökhan Çağlardere, AA muhabirine, Sualtı Grup Amirliği olarak su altı robotunu da kullanarak yılda yüzlerce saat eğitim dalışı yaptıklarını söyledi.

Kurbağa adamların, dalışlardaki tespitlerini ilgili kurumlarla paylaştığını belirten Çağlardere, "Geçen sene Altınova ilçesinde eğitim dalışı esnasında kültür varlığı olduğunu değerlendirdiğimiz bir yapı tespit ettik. Daha sonra bunu diğer kurumlara bildirdik. Bursa Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yalova Müze Müdürlüğü ve deniz polisi olarak bir çalışma yaptık. Oranın antik mendirek olduğu tespit edildi. Ardından bölge, sit alanı ilan edildi." dedi.

Çağlardere, bu seneki dalışlarında da Çınarcık açıklarında benzer yapılara rastlamalarının ardından söz konusu kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yalova'nın yaklaşık 113 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu anlatan Çağlardere, şöyle konuştu:

"Diğer kurumların da desteğiyle farklı bölgelerin sit alanı ilan edilmesini sağladık. Böyle bir şeye katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Biz aslında biraz meraklı bakıyoruz ya da dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Farklı bir şey gördüğümüzde onu su altı kamerasıyla görüntülüyoruz. Daha sonra ilgili kurumlara bildiriyoruz. Teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne olduğu. Biz sadece işin ilk görme kısmında oluyoruz. Burada da aslında eğitim dalışı sırasında alanın bir kısmını tespit edebilmiştik, diğer kurumların katkısıyla buranın bizim gördüğümüzden daha fazlası olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar vasıtasıyla çalışmalarımızı genişlettik. Farklı objeler çıkarıldı. Öngördüğümüzden fazlası olmasıyla fazlaca mutlu olduk."

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