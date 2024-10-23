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Kültür

Yahudi asıllı Arjantinli aktör Norman Briski, Gazze'nin asla yenilmeyeceğini söyledi

Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, ülkede düzenlenen Martin Fierro Film Ödülleri gecesindeki konuşmasında, "Gazze asla yenilmeyecek." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Yahudi asıllı Arjantinli aktör Norman Briski, Gazze'nin asla yenilmeyeceğini söyledi

Bogota

Gecede ödül alan yönetmen ve oyun yazarı Briski, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye değindi.

Yahudi asıllı Briski, "Gazze, Gazze, Gazze. Gazze asla yenilmeyecek. Beni az ya da çok alkışlamanız önemli değil fakat bunu kanımda hissediyorum. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze." diye konuştu.

Gazze ile ilgili sözlerinin "büyük" alkış almasının ardından Arjantin sinemasının problemlerine vurgu yapan Briski, "Söylediklerime dikkat edin, bugün üzerime çok parfüm sıktım, şu anda bizi alkışlayanların yanında, sessizliğe gömülen insanlar da var. Bizler sinemanın endüstrisi değiliz, bilakis kahramanlarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Martin Fierro Film Ödülleri gecesi Arjantin Radyosu ve Televizyonu tarafından ülkenin en prestijli ödül töreni olarak kabul ediliyor.

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