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Kültür

Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretleri 1 Ağustos'ta güncellenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişte, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satışlarında 1 Ağustos'tan itibaren güncel fiyat uygulanmaya başlanacak.

İsmet Karakaş  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretleri 1 Ağustos'ta güncellenecek

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı.

Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, yabancıların girişlerinde de bu tarih itibarıyla güncel fiyat uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

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