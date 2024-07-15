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Kültür

X Media Art Museum'da "Alice Harikalar Diyarında" deneyim sergisi açıldı

Farklı dijital sergilere imza atan X Media Art Museum, Lewis Carroll'un unutulmaz eseri "Alice Harikalar Diyarında"nın renkli dünyasını, dijital sergi deneyimiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
X Media Art Museum'da "Alice Harikalar Diyarında" deneyim sergisi açıldı

İstanbul

Yoğun bir ilgiyle ilk ziyaretçilerini ağırlayan sergi, yaz boyunca DasDas Ataşehir'de görülebilecek.

Deneyim sergisi, ziyaretçileri etkileyici görselleri ve özel efektleri ile farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi, hem çocuklar hem de yetişkinlerin keyif alabileceği bir deneyim sunmayı hedefliyor.




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