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Kültür

Viyana Yunus Emre Enstitüsü, "Bildiğin Gibi Değil" filmini izleyiciyle buluşturdu

Avusturya'daki Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Avrupa Film Festivali kapsamında Türkiye'den "Bildiğin Gibi Değil" isimli filmini sinemaseverlerin beğenisine sundu.

Aşkın Kıyağan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Viyana Yunus Emre Enstitüsü, "Bildiğin Gibi Değil" filmini izleyiciyle buluşturdu

Viyana

Başkent Viyana'nın tarihi sinema salonlarından Stadtkino'da, Avrupa Birliği (AB) Ulusal Kültür Enstitüleri ve Büyükelçilikleri Ağı (EUNIC) Avusturya tarafından düzenlenen Avrupa Film Festivali'ne Viyana YEE de "Bildiğin Gibi Değil" isimli filme katıldı.

Festivalde, 18 ülkeden yeni sinema yapımları yer alırken, "Bildiğin Gibi Değil" filmi ilk defa Viyana'da gösterildi.

İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi kurgu gibi birçok ödül alan filme izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Filmde, babalarının beklenmedik ölümünün ardından yeniden bir araya gelen üç kardeşin hikayesi anlatılıyor.

Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, YEE olarak bu etkinlik ile kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve Türk sinemasının Avrupa'daki izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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