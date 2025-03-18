"VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgesel filmi Ankara'da gösterildi
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgesel filmi, Ankara'da gösterildi.
Ankara
Ankara'da bir otelde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Vaveyla'nın, Osmanlı-Rus savaşları sırasında Sibirya'daki bir cezaevinde, esir düşen Müslüman askerler tarafından Osmanlıca hazırlanmış gazete olduğunu belirtti.
Gazetenin bir nüshasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunu ifade eden Gündoğdu, bu tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması amacıyla belgeseli hazırladıklarını ve iftar programında başkentte izleyicinin beğenisine sunduklarını söyledi.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayan Gündoğdu, "Çanakkale'yi kimse geçemedi. Türk dünyasının, İslam coğrafyasının, gönül coğrafyamızda bulunan bütün kardeşlerimizin yürekleri toplu vurdukça hiçbir zaman Çanakkale geçilmeyecektir. Çanakkale şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da şehit düşen ve dünyanın dört bir yanında ülkesi için mücadele eden tüm şehitleri rahmetle anıyorum." dedi.
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu da konuşmasında, Vaveyla'nın "çığlık" anlamına geldiğini belirterek, Korkut Ata Film Festivali'nde ikincilik ödülü alan belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yönetmenliğini Umut Mete Soydan'ın, yapımcılığını Yerli Düşünce Derneğinin üstlendiği "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgeseli izleyiciyle buluştu.
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