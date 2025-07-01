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Kültür

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

Adana'da bu yıl 32'ncisi organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalarına katılmak isteyenler 18 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Eren Bozkurt  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

Adana

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Belgesel Film Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması", "Öğrenci Kısa Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" yer alacak.

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Yarışmalara katılacaklar, 18 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Aday seçilen filmler, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren festivalin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programlar düzenlenecek, sanat dünyasından çok sayıda konuk ağırlanacak.

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