"Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi 20 Ocak'ta açılacak
Ölümünün üzerinden 3 bin 300 yıldan fazla zaman geçen Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler UNIQ Expo İstanbul'da ziyaretçileri ağırlayacak.
İstanbul
Sanatseverlere 20 Ocak'ta kapılarını açacak dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun'un hazinelerini konu alan serginin basın toplantısı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.
Ortaylı, Mısır'daki kral mezarları olan Keops, Kefren ve Mikerinos isimli üç büyük piramitteki mezarlardaki firavunlara ait eşyaların çalındığını, Tutankhamun'un yer altında bulunan mezarının mükemmel biçimde korunmuş olarak hazineleri günümüze ulaşan tek firavun olduğunu ifade etti.
Tutankhamun'un Mısır tarihinin sarsıntılı bir döneminde tahta geçtiğine dikkati çeken Ortaylı, şu bilgileri verdi:
"Babası Akhenaton Mısır yeni dönem 18'inci hanedanının bir firavunudur. Krallığının 6. yılında Mısır'ın (eski) başkenti olan Teb'i terk ederek bugün Tel el Amarna olarak bilinen el değmemiş topraklara yeni bir başkent kurmaya karar verdi. Akhenaton, diğer tanrılara olan inancı yok etmek ve Aton dinini yerleştirmek için tapınaklardan diğer tanrıların isimlerini sildirdi. Tek tanrılı İbrani dinlerinin başlangıcı sayılabilir. Bilinen en önemli eşlerinden biri de Mitanni Prensesi Nefertiti idi. Akhenaton tahttan indirildikten sonra onun oğullarından biri olan Tutankhamun 9 yaşında tahta geçti. Erken yaşta da öldü. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski dinine geri döndü. Amon rahiplerine de itibarları iade edildi. Fakat şurası bir gerçektir ki Tutankhamun'un 20. yüzyılda mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetini aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz firavundur."
"Medeniyet Mezopotamya ile başlar"
Ortaylı, medeniyetin sanıldığının aksine Yunanla başlamadığını vurgulayarak, "Biz de ne olursak olalım, istesek de istemezsek de bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız. Bu bir medeniyet meselesidir ve medeniyet Mezopotamya ile başlar. Galiba devamlılık ve tutarlılık açısından Nil deltasının zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış." diye konuştu.
Mısırlı küratör Mohamed Atef Abdelshafy de Kral Tutankhamun'un hazinesinin keşfedilişinin 100. yıl dönümünde İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sergide 400'ün üzerinde eser yer alıyor. Buraya teşrif eden tüm misafirlerimizle 3 hikayeye tanıklık edeceğiz. Bunlardan birincisi Kral Tutankhamun ve eşi Kraliçe Ankhesenamun'un aşk hikayesi. İkincisi hazinenin keşfedilme hikayesi. Üçüncü ise Tutankhamun'un mezarı ile ilgili eşyalar. Ziyaretçilerimiz Kral Tutankhamun'un eşyalarını ve hazinelerini sanki Mısır'daki gerçek müzeyi ziyaret etmiş gibi deneyimleme ve görme fırsatına erişecek." ifadelerini kullandı.
Level A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ise yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda Tutankhamun'un hazinlerini İstanbul'a getirdiklerini belirterek, sergideki replika eserleri en iyi yapacak kişileri bulmak için çok titiz davrandıkları bilgisini verdi.
İstanbul'un kültür sanat ve tarihin merkezi olduğuna işaret eden Zaman, "Sokaklarında yürürken bile tarih kokusunu hissedersiniz. Bizler de 3 bin yıl öncesinde yaşamış bir medeniyeti İstanbul'a taşımak istedik. Umuyorum ki beğeninizi kazanacaktır." dedi.
Sergi hakkında
Milattan önce 1332-1323 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun, Mısır'ın 18. Hanedanlığı'nın sonlarında babası Firavun Akhenaton'un saltanatı sırasında doğdu. Tahta geçtiğinde 9 yaşında olan ve 19 yaşında hayatını kaybeden Altın Firavun'un cesedi 70 günde mumyalanarak, Luksor'daki Krallar Vadisi'nde 69 numaralı mezarlığa alındı.
İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter'ın 1922'de Mısır'ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi'nde keşfettiği Tutankhamun'a ait ihtişamlı hazine, dünyada büyük bir yankı uyandırdı.
Küçük Firavun'un hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için "Altın Kral" olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.
Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çocuk kralı su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için "uzaydan gelen hançer" olarak adlandırılan silahı gibi ilginç eserler yer alıyor.
"Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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