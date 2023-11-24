Dolar
28.88
Euro
31.59
Altın
1,998.05
ETH/USDT
2,122.80
BTC/USDT
38,311.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Türkiye'nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde Türkiye'nin tanıtım filmleri 3 kategoride ödüle layık görüldü.

Şenhan Bolelli  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Türkiye'nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Madrid

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımı için hazırlanan "Go Türkiye, Go to Nature" filmi "Countries" kategorisinde ikinci olurken, "İstanbul is The New Cool" filmi "Cites" kategorisinde üçüncülüğü, "Go Türkiye, Regions" filmi de "Regions" kategorisinde beşinciliği elde etti.

Türkiye'nin Madrid'deki Kültür ve Tanıtım Ofisinden alınan bilgide, 1989'da kurulan Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) tarafından verilen ödüller için bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın turizm filminin yarıştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) gibi turizm sektörünün önde gelen kuruluşları tarafından da desteklenen turizm filmleri festivaline, turizm reklamları, tanıtım ve sosyal medya videoları katılıyor.

Turizm sektörü içinde prestijli olan festivalde Türkiye'nin layık görüldüğü ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA adına Madrid Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hale Yalçıner aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Türkiye'nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

Türkiye'nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

TİM Başkanı Gültepe: 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık

1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet