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Yaşam

Edirneli 76 yaşındaki tava ciğer ustası "Anadolu Mutfak Kültürü" ödülüne layık görüldü

Edirne'de, 76 yaşındaki tava ciğer ustası Kazım Gilan "Anadolu Mutfak Kültürü" ödülüne layık görüldü.

Gökhan Zobar  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Edirneli 76 yaşındaki tava ciğer ustası "Anadolu Mutfak Kültürü" ödülüne layık görüldü Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Mesleğe 1964 yılında başlayan, 2016'da kent turizmine ve sektöre katkıları dolayısıyla "Yılın Ahisi" seçilen Gilan, ciğer tavası başından ayrılmadan Osmaniye Caddesi'ndeki dükkanında çalışmalarını sürdürüyor.

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Kentte "ustaların ustası" namıyla anılan Gilan'a, Anadolu mutfağının özgün lezzetlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına yaptığı katkılardan dolayı "FoodinLife Hospitality Awards 2025" kapsamında Anadolu Mutfak Kültürü ödülü verildi.

Gilan, AA muhabirine, çırak olarak başladığı ciğercilikte 60 yılı aşkın süredir ustalık yaptığını söyledi.

Tava ciğerinin Edirne'nin en önemli yöresel lezzetlerinin başında geldiğini anlatan Gilan, "Ciğerin kalitesi, doğranması ve pişirilmesine kadar titizlik istiyor. Tabi en önemlisi ustanın el becerisi de önemli. Yıllar içerisinde çok sayıda usta yetiştirdim."

Gilan, sağlığı el verdiği sürece işini yapmaya devam edeceğini belirtti.

Gastronomi alanında özel bir ödül aldığını dile getiren Gilan, "Ödülümüzü İstanbul'da düzenlenen törenle aldık. Edirne tava ciğeri, Türkiye'de ve dünyada çok sevilen bir lezzet. Bu işin ustası olarak ödül aldığım için ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, iş yerinde ziyarette bulunduğu Gilan'ı tebrik etti.

Kazım ustanın Edirne'nin kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam ettiğini belirten Soytürk, "Kazım usta, yıllardır bu eşsiz lezzeti büyük bir özenle hazırlayarak, hem Edirne mutfağının tanıtımına hem de gastronomi turizmine önemli katkılar sağlıyor. Kazım ustaya verilen bu ödül, Edirne'nin sadece tarihiyle değil, mutfak kültürüyle de ne kadar zengin olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

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