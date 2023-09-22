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Kültür

Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin özel gösteri yapıldı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da oyuncu Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran, Türkiye'nin 96'ncı Akademi Ödülleri'ndeki adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin, 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde özel gösterimi yapıldı.

Bekir Ömer Fansa  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin özel gösteri yapıldı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül'de düzenlenen festival kapsamında Ceylan'ın filmi, bir alışveriş merkezindeki Türkiye prömiyeri öncesinde sanatçılar ve gazetecilere yönelik özel gösterimde sahnelendi.

Yaklaşık 150 kişiden oluşan sanatçı ve gazeteciler, burada filmi izledi.

Filmi izleyenlerden yönetmen Reis Çelik, AA muhabirine, Nuri Bilge Ceylan'ın aslında bir romancı olduğunu söyledi.

Ceylan'ın, "romanın görselini yazan ve çeken bir yönetmen" olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Türkiye sinemasının dünyadaki en tanınır birkaç yönetmeninden birisi. O anlamda Nuri'nin Türkiye sinemasına kattığı çok şey var ama onu izleyip de devamlılığını getirmeye yönelik çok aday göremiyorum. Bu, aslında biraz yeni kuşakta sorunlu bir bölüm diye düşünüyorum. Nuri Bilge'ye ulaşmak da zor iş tabii ki. Onu da anlıyorum. Umarım bu sene Oscar'da ilk 5'te artık Nuri'yi görmemiz gerekiyor çünkü sinemada bu kadar iyi roman yazan dünyada da çok fazla yönetmen yok."

Yönetmen Şerif Gören de filmi çok beğendiğini belirterek, "Bana göre Nuri'nin en iyi filmi. Hatta şunu söyleyeyim; Nuri'yi kıskandım." dedi.

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin oynadığı "Kuru Otlar Üstüne", 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış, Türkiye'nin Oscar'da da "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.

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