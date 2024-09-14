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Kültür

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, yılın 8 ayında 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Tarihi yapıları ve milli parklarının yanı sıra uzun ve temiz sahilleriyle dikkati çeken Sinop, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Özellikle yaz dönemlerinde konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığı kentte ziyaretçilerin en fazla rağbet gösterdiği yerler ise Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnceburun, Hamsilos ve Akliman gibi milli parklar oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, kenti özellikle bayram tatilleri ve yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiğini, bu durumun Sinop turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Güzel, "2024 yılının 8 ayı, turizm açısından ilimiz adına çok verimli oldu. Bu yıl ilimizde yaklaşık 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Sinop'a gelen turistlerin, sonraki yıllarda da yine kenti tercih ettiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nda resmi verilere göre yaklaşık 430 bin araç girişi oldu ilimize. Kurban Bayramı'nda da ortalama 160 bin araç girişi oldu. Havalimanı yoluyla, iç hatlar uçuşuyla yaklaşık 60 bin yolcu şehrimize geldi. İlimiz kum, güneş, deniz şeklinde nitelendirebileceğimiz deniz turizmi noktasında daha çok tercih edilen bir destinasyon. Bunun dışında doğa ve ekoturizm noktasında çok fazla tercih edilen alanlarımız var. Sinop, doğasıyla, tarihiyle, kültürü, doğal güzellikleriyle büyüleyici bir şehir."

"8 ayda 20 bin yabancı misafirimiz mutlu şehrimize gelip mutlu ayrıldı"

Güzel, kentin yerli misafirlerin yanı sıra yabancı turistlere ev sahipliği yapmasının gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Sinop'a 6 kurvaziyer geldi, yaklaşık 6 bin misafirimizi ağırladık. 8 ayda 20 bin yabancı misafirimiz mutlu şehrimize gelip mutlu ayrıldı." diye konuştu.

Bu yıl denizde ve karada yapılabilecek turizm amaçlı sportif faaliyetlerin parkur alanlarını belirleme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Güzel, "Bu alanları belirlediğimizde inşallah sportif turizm noktasında da tercih edilen bir destinasyon olacağız." ifadesini kullandı.

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