Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayımladığı 5 yeni eseri tanıttı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı tarafından tenkitli metin, tercüme ve çeviri yazı türlerinde hazırlanan 5 yeni eserin tanıtımı yapıldı.
İstanbul
Süleymaniye'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Tercüme-i Hediyye-i Hassan, İbn Fellus'un Matematik Külliyatı, Kitabü'l-Hada'ik fi'l-Metalibi'l Aliyeti'l-Felsefiyyeti'l-Avisa, Tuhfetü'l-Mücahidin ve Behcetü'z-Zakir'n ile El-Ucaletü'r-Rahmiyye fî Şerhi Risaleti'l-Vaz'iyye eserleri tanıtıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, TYEK'in sadece Türkiye'nin değil tarihi coğrafyanın beyni, kalbi, gözü ve kulağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"TYEK, siyasetten sosyolojiye, tarihten edebiyata, astronomiden matematiğe ve mimariye varıncaya kadar her alandaki asırlık birikimini entelektüel düzeyde ihtiva eden bir merkez. Bu yönüyle de dünyada koleksiyonları ve eserlerin nadideliği itibarıyla da en kıymetli ve en önemli kurum. TYEK'in kurulmuş olması Türk kültür tarihinde çok büyük bir kültürel hamledir. Türkiye'nin 200 yıllık kültür tarihindeki üç büyük kültürel hamlesinden birisi olarak tanımlıyorum."
Yılmaz, TYEK'in 2012'den beri tamamına yakını nadir eser türüne girebilecek 343 eser yayımladığına işaret ederek, "Bugün de matematik, fen, biyografi ve çeşitli alanlarda yayımlanan son 5 eserin tanıtımını yapıyoruz. Bu eserlere bakarken şunu gördüm ki daha dikkat edecek çok yolumuz var. Fakih matematikçiler kavramı pek çoğumuzun bilmediği bir kavramdır. Fakihlerin matematikle ileri düzeyde ilgilenmesi bize garip gelir. Bugün tanıtılan eserler arasında büyük bir fakihin klasikleşen bir matematik eseri de bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Tarihi, kültürel hafızanın keşfi ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasının bu eserlerden istifade edilmesiyle mümkün olacağına değinen Yılmaz, TYEK olarak yayımcılık başta olmak üzere farklı alanlarda hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca, kitapların yazar ve editörleri Mahire Deniz, Elif Baga, İsmet İpek ve Ali Benli hazırlık çalışmalarına ilişkin konuşmalar yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.