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Kültür

Türkiye, sanatçı Halise Karakaya'nın eseriyle Londra Tasarım Bienali 2025'te yer aldı

Türkiye, sanatçı Halise Karakaya'nın disiplinler arası çalışmasıyla dünyanın en prestijli tasarım etkinliklerinden biri olan Londra Tasarım Bienali 2025'te yer aldı.

Zuhal Demirci  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Türkiye, sanatçı Halise Karakaya'nın eseriyle Londra Tasarım Bienali 2025'te yer aldı Fotoğraf: Zeynep Demir Aslım/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Somerset House'ta düzenlenen bienal, 40'tan fazla ülkeden tasarımcının yer aldığı yaratıcı ve düşündürücü çalışmalarıyla sanatseverleri küresel tasarım yolculuğuna davet ediyor.

Bu yıl "Surface Reflections (Yüzey Yansımaları)" temasıyla kapılarını ziyaretçilere açan bianelde, Türkiye Pavyonu, sanatseverlere İstanbul'un ruhunu duyu merkezli anlatıyla keşfetmeye davet eden etkileyici yerleştirmeyle karşılıyor.

Türkiye Pavyonu'nda yer alan sanatçı Karakaya'nın, "Emotional Reflections: The Soul of Seven Horizons (Duygusal Yansımalar: Yedi Ufkun Ruhu)" başlıklı yerleştirmesi, ziyaretçileri içsel yolculuğa davet ediyor.

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Yerleştirme, İstanbul'un yedi tepesinden ilhamla biçimlendirilmiş yedi katmanlı heykeli, Türk kahvesi telvesiyle kaplı zeminler üzerine yerleştirerek hem görsel hem kokusal hafızaya hitap ediyor. Tavanda yer alan 15 heykelsi form ise İstanbul Boğazı'ndan kaydedilmiş seslerle senkronize çalışan ışık sistemiyle aydınlanıyor. Vapurların düdük sesleri, martı çığlıkları ve dalgaların ritmiyle değişen ışık seviyeleri, mekanın atmosferini her an yeniden şekillendiriyor.

Projenin küratöryel yönü, Londra merkezli sanat danışmanı ve koleksiyon yöneticisi Alinda Kring tarafından üstlenildi. Sanatçı Karakaya'nın yaratıcı direktörlüğünü yürüttüğü ekipte, tasarım sürecinde Ceren Müftüoğlu, Karina Tertychnya ve Zeynep Yeşildağ gibi isimler yer alırken, ses mühendisliği ise Fırat Özer tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Pavyonu'nun bu yılki katılımı, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Tanıtma Müşavirliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ile Gilan Istanbul işbirliğiyle hayata geçirildi.

Uzun yıllardır İngiltere'de Türk kültürünü tanıtmak amacıyla aktif çalışmalar yürüten Londra YEE, Türkiye'nin yaratıcı sektörlerindeki çağdaş temsilini uluslararası sahnede görünür kılma çabasını bu projeyle sürdürmüş oldu.

Bu yerleştirme, Karakaya ile Gilan Istanbul arasında yeni başlayan işbirliğinin de ilk adımını oluşturdu. Türkiye'nin zanaat mirasını çağdaş sanatla buluşturan bu ortaklığın gelecekteki projelerde de devam etmesi öngörülüyor.

Bienal süresince Somerset House'ta ziyarete açık olan Türkiye Pavyonu, sanatseverlere İstanbul'u sadece görmekle kalmayıp duymayı, koklamayı ve hissetmeyi öneren nadir deneyimlerden birini sunuyor.

Sanatçı Karakaya'nın imzasını taşıyan çalışma, 5-29 Haziran'da ziyaret edilebilecek.

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