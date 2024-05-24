Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri'ni kazanan eserler AKM'de sergileniyor
Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri (TMPA) yarışmasının kazananları, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) ödül töreni ve sergi açılışıyla duyuruldu.
İstanbul
54 ülkeden 5 bine yakın başvuru yapılan yarışmada, 8 kategoride dereceye giren eserler fotoğrafseverlerle buluştu.
Ana sponsorluğunu Türk Telekom'un üstlendiği yarışmanın jürisinde National Geography fotoğrafçılarından Ed Kashi, Michael Christopher Brown gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarından Ahmet Sel, Gül Yıldız ve Engin Güneysu yer aldı.
TMPA Kurucularından Furkan Filiz (sol 2), TMPA Kurucularından Ömer Faruk Kuranlı (sol 3) ve Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarından Ahmet Sel (sağ 3) programa katıldı.
"Mobil fotoğraf yeni bir alan olarak kendini var ediyor"
AA muhabirine konuşan TMPA kurucularından Furkan Filiz, dünyada fotoğrafların yüzde 92,5'inin mobil telefonlarla çekildiğini belirterek, "Fotoğraf ekosistemi zamanla dönüşüyor, cihazlarımız değişiyor. Türkiye Mobil Fotoğraf Ödüllerini hem Türkiye'de hem dünyada bu anlamda mobil odağında bir yarışma olarak tasarladık." dedi.
Mobil cihazların hayatın her noktasında anı yakalama fırsatı sunduğuna dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:
"Uluslararası katılımın yüzde 45 oranında olması yarışmanın bizi çok motive eden bir tarafıydı. 54 farklı ülkeden 5 bine yakın başvuru oldu. Hedefimiz bu yarışmanın uluslararası anlamda gelişmesini sağlamak diyebilirim. Mobil fotoğraf yeni bir alan olarak kendini var ediyor. Elimizdeki cihazlarımız birçok kapasiteye sahip ama görüntü alma noktasında da gittikçe dönüşüyor. Çevremizdeki birçok kadrajı sanatsal perspektifle bakarak anı yakalama, hikayeyi algılama ve iletişim aracı olarak gördüğümüz takdirde fotoğraf kendisinin ötesinde bir iletişim imkanı tanıyor. Uzmanlığı fotoğraf olan kişiler de aslında mobil cihazları bir sanat alanı olarak görüp kendi gündelik hayatlarında da daha aktif bir şekilde fotoğraf sanatına dahil edebilmiş oluyor."
"Buradaki her fotoğrafın enteresan hikayeleri var"
TMPA kurucularından Ömer Faruk Kuranlı ise akıllı telefonlarla iyi kare yakalayabilmenin farkındalığını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Kuranlı, yarışmayı "Seyahat", "Çevre ve Sürdürülebilirlik", "Yaşam Stili", "Sokak", "Mimari ve Tasarım", "Spor", "Yemek", "Portre ve İnsan" gibi 8 farklı kategoride düzenlediklerine işaret ederek, "Aslında yarışmanın sonuçlarına baktığımızda gelen sonuçlar bize şunu gösteriyor. Cebimizde taşıdığımız telefonlarla çok çarpıcı fotoğrafların çekilebileceğini görebiliyorsunuz. Bir de buradaki her fotoğrafın enteresan hikayeleri var. Akıllı telefonla hikaye yakalayabilme olasılığının ve fotoğrafı ön plana çıkartma mantığının mümkün olabildiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.
Yarışmayı Türkiye'nin marka değerini artırabilecek bir sanat organizasyonu olarak hayata geçirdiklerini anlatan Kuranlı, "Dünya üzerindeki fotoğraf sanatçılarının aynı zamanda her yıl puan alarak bir sıralama sistemine dönüştürebileceği böyle bir ikon yarışma haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Yarışmada Yılın Fotoğrafçısı Ödülü Polonya'dan Dominika Koszowska'ya verilirken, Spor kategorisinde Filipinler'den Philip Am Guay, Yemek kategorisinde Bangladeş'ten Azim Khan Ronnie, Çevre ve Ekoloji kategorisinde Myanmar'dan Aung Chan Thar, Yaşam Stili kategorisinde Rusya'dan Olga Ivanova, Portre ve İnsan kategorisinde Bulgaristan’dan Svetlin Yosifov, Seyahat kategorisinde Hırvatistan’dan Jurica Galic, Sokak kategorisinde Hindistan'dan Anik Saha, Mimari ve Tasarım kategorisinde ise Sami Uçan birinci oldu.
Sergi, 3 Haziran'a kadar gezilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.