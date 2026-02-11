Dolar
43.63
Euro
51.97
Altın
5,093.63
ETH/USDT
1,961.30
BTC/USDT
67,236.00
BIST 100
13,803.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

Türkiye ile Malezya arasındaki kültürel, akademik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen "Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" (CrossCulture'26), yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Ahmet Esad Şani  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
"Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı ülkelerin katılımıyla yapılan program, bu yıl Malezya Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü işbirliğinde hayata geçiriliyor.

Malezya Teknik Üniversitesi öğrencilerine Türkiye'nin tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yerinde tanıma imkanı sunan program ile Malezya kültürünün özgün ve köklü unsurlarının da İstanbul'daki üniversite öğrencileriyle buluşturulması amaçlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akademik bağların güçlendirilmesi hedefleniyor

Programın temel amaçları arasında ayrıca kültürel diplomasinin geliştirilmesi, akademik etkileşimin artırılması, tarih ve medeniyet bilincinin pekiştirilmesi ile birlik ve işbirliği ruhunun desteklenmesi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye ve Malezya'nın kültürel mirasları, akademik sunumlar, kültürel paylaşımlar ve sahne performansları aracılığıyla tanıtılırken, iki üniversitenin öğrencileri arasında bilgi ve fikir alışverişinin desteklenmesiyle akademik bağların güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Programda Malezya'nın Kelantan bölgesine özgü geleneksel bir sanat olan Dikir Barat, grup performanslarıyla sahnelenecek. Aynı zamanda Malezya'nın köklü dövüş sanatı silat ve Arap-Malay kültürel etkileşimini yansıtan zapin dansı da izleyicilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 10. duruşması başladı
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

"Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

Rami Kütüphanesi'nde savunma sanayinin geleceği ve kuantum istihbarat konuşuldu

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet