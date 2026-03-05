"Raviyan-ı Ahbar: Meddahlık Eğitimi" Rami Kütüphanesi'nde başlıyor
Türk tiyatrosunun köklü gelenekleri arasında yer alan meddahlık, Rami Kütüphanesi bünyesinde verilecek eğitimle yeniden hayat bulacak.
İstanbul
Meddah-ı Fakir Masalbaz Yusuf Duru tarafından gerçekleştirilecek "Raviyan-ı Ahbar: Meddahlık Eğitimi" 25 Mart'ta başlayacak.
Katılımcılar, program kapsamında, meddahlığın tarihsel arka planını öğrenecek ve uygulamalı çalışmalarla deneyim imkanı bulacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hikaye kurma ve aktarma teknikleri, ses kullanımı ve tonlama, doğaçlama becerileri, beden dili ve sahne hakimiyeti, seyirci ile etkileşim kurma yöntemleri, dijital çağın sahneye etkisi gibi başlıklarda çalışmaların yapılacağı eğitim, 10 hafta sürecek.
Kontenjanı 70 kişiyle sınırlı ve ücretsiz olan eğitim, 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık.
Dersler 20 Mayıs'a kadar her çarşamba 18.00'de gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.