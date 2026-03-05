Dolar
Kültür

"Raviyan-ı Ahbar: Meddahlık Eğitimi" Rami Kütüphanesi'nde başlıyor

Türk tiyatrosunun köklü gelenekleri arasında yer alan meddahlık, Rami Kütüphanesi bünyesinde verilecek eğitimle yeniden hayat bulacak.

Asya Setinay Karagül  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İstanbul

Meddah-ı Fakir Masalbaz Yusuf Duru tarafından gerçekleştirilecek "Raviyan-ı Ahbar: Meddahlık Eğitimi" 25 Mart'ta başlayacak.

Katılımcılar, program kapsamında, meddahlığın tarihsel arka planını öğrenecek ve uygulamalı çalışmalarla deneyim imkanı bulacak.

Hikaye kurma ve aktarma teknikleri, ses kullanımı ve tonlama, doğaçlama becerileri, beden dili ve sahne hakimiyeti, seyirci ile etkileşim kurma yöntemleri, dijital çağın sahneye etkisi gibi başlıklarda çalışmaların yapılacağı eğitim, 10 hafta sürecek.

Kontenjanı 70 kişiyle sınırlı ve ücretsiz olan eğitim, 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık.

Dersler 20 Mayıs'a kadar her çarşamba 18.00'de gerçekleştirilecek.

