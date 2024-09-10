Türkiye Maarif Vakfınca yayımlanan "Şiirler, Güller, Işıklar" eseri tanıtıldı
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından, Zigetvar Kalesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin tanıtılması ve Osmanlı padişahının şiirlerinin paylaşılması amacıyla hazırlanan "Şiirler, Güller, Işıklar" kitabının tanıtımı Macaristan'da yapıldı.
İstanbul
Kitabın tanıtım programına TMV Başkanı Birol Akgün, Zigetvar Belediye Başkanı Vass Peter, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve birçok sanatsever katıldı.
TMV Başkanı Akgün, programda yaptığı konuşmada, "Türk-Macar ilişkilerinin eğitim ve kültür boyutları güçlü bir geçmişe sahiptir. Çünkü tarihsel karşılaşmalar sadece savaş üretmez. Halklar arasındaki etkileşim çok zengin kültürel ürünler ve sanatsal sentezler de yaratır. İçinde bulunduğumuz cami tam da bir mimari şaheser olarak buna çok güzel bir örnek oluşturur." ifadelerini kullandı.
TMV'nin bir eğitim kurumu olduğunu ve 54 ülkede 53 bin öğrencisi bulunduğunu hatırlatan Akgün, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de üç yıl önce bir okul açtıklarını ve kültürel alandaki çalışmaları destekledikleri için "Şiirler, Güller, Işıklar" kitabının basımını desteklediklerini söyledi.
Akgün, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadece bir devlet başkanı olarak bilinmesine karşın dönemin en önemli şairlerinden biri olduğunu, bunu Türk ve Macar halklarına anlatmak istediklerini aktardı.
Zigetvar Kalesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin özel bir mimari teknikle inşa edildiğini kaydeden Akgün, "İnsanların olduğu gibi binaların da sırları vardır. Büyük Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu eserin içinde çok derin sırları içeren ışıklandırma yöntemleri kullanılmıştır. Kozmolojik ve derin mesajlar verilmiştir. Biz bunu yeni yeni anlamaya başladık." diye konuştu.
"Şiirler, Güller, Işıklar" kitabı
"Şiirler, Güller, Işıklar" kitabı, Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin camlarını gözyaşı damlası şeklinde yaptırması ve hükümdarın doğum gününde cami içindeki kemerin iç kısmına ışıkların yansıması, aynı zamanda kalenin fethedildiği 8 Eylül'de ışığın caminin tam ortasına denk gelmesi gibi yılın önemli tarihlerindeki ışık yansımalarından ilham alıyor.
Macar akademisyenlerin hazırladığı makaleyle camideki ışık mimarisini anlatan ve iki dilli bastırılan kitapta, ayrıca "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'ın 10 şiiri Türkçe ve Macarca olarak bulunuyor.
Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı münasebetiyle ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında, iki ülkenin ortak kültürel mirasının tanıtılması ve halklarının birbiriyle kaynaşması için yayımlanan eserde, Kanuni Sultan Süleyman'ın sanata ve ilme verdiği değer ortaya konuyor.
Kitabın TMV Başkanı Akgün tarafından yazılan sunuş bölümünde, döneminde alimlere ve sanatçılara büyük önem veren "Muhteşem Süleyman"ın seçkin şiirlerinin Türkçeden Macarcaya çevrilerek ziyaretçilere sunulduğu belirtiliyor.
Sunuşta, "Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağların geliştirilmesi, tarihi ve kültürel bağlar bakımından dost olan Macaristan halkının Türk tarihi ve kültürü hakkındaki merakının doğru bir şekilde yönlendirilmesi için benzer çalışmaların hayata geçirilmesi önem arz etmedir." ifadesine yer veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.