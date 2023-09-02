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Kültür

Türkiye geçen yıl 233 yabancı yapıma ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca büyük projeler için yapılan görüşmeler sonucu, Hollywood'un ses getiren yapımlarının da aralarında bulunduğu birçok filmin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Türkiye geçen yıl 233 yabancı yapıma ev sahipliği yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü.

Bu kapsamda Türkiye'de geçen yıl 18'si sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 46 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.

Oscar ödüllü yapımlar

Bugüne kadar Oscar ödüllü "Argo", "James Bond", "Skyfall" gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları da ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin, 2. Dünya Savaşı'nın hikayesini konu edinen "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" adlı sinema filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi.

Büyük bölümü Demre ilçesinde kurulan platoda gerçekleştirilen filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye'de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon sanatçılarından Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Operation Fortune", Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı, "Tiger 3" filmi de Türkiye'de çekilen filmler arasında bulunuyor.

Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen "Yabancı Film Yapım Desteği", Bakanlıkça yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye'yi bu alanda öne çıkarıyor.

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