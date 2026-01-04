Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,146.50
BTC/USDT
91,520.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Portre

Türk şiirinin milli sesi: Arif Nihat Asya

Türk tarihini ve kültürünü bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştiren, "Bayrak Şairi" olarak hafızalara kazınan Arif Nihat Asya'nın vefatının üzerinden 51 yıl geçti.

Özlem Limon  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Türk şiirinin milli sesi: Arif Nihat Asya

İstanbul

Milli ve manevi duyarlılığı, şiirlerinde kurucu bir damar haline getiren Asya, "Bayrak", "Fetih Marşı", "Kalk Yiğidim", "Dua" ve "Naat" adlı eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin milli seslerinden biri olarak kabul ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Asıl adı Mehmet Arif olan şair, Tokatlı Ziver Efendi ile Tırnovalı Zehra Hanım'ın tek çocuğu olarak 1904'te Çatalca'nın İnceğiz köyünde dünyaya geldi.

Asya, Henüz 7 günlükken babasını veba hastalığından kaybetti. Usta şair, annesinin yeni bir evlilik yaparak Filistin'e gitmesi üzerine akrabalarının yanında büyüdü.

Okul yıllarında Anadolu Ajansında çalıştı

Birinci Dünya Savaşı yıllarında eğitim gördüğü "Gülşen-i Maarif Rüştiyesi"nde hakim olan milliyetçi atmosfer, onun şiire yönelmesinde etkili oldu. Eğitimini parasız yatılı olarak Bolu ve Kastamonu liselerinde sürdüren Asya'nın ilk şiirleri, hocası Enver Kemal Bey'in yönettiği "Gençlik" dergisinde yayımlandı.

Öğrenimine Darülmuallimin-i Aliye'nin (Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Bölümü'nde devam eden Asya'nın ilk şiir kitabı "Heykeltıraş", 1924'te öğrencilik yıllarında okurla buluştu.

Okul yıllarında Anadolu Ajansı ve İstanbul Postanesi'nde de çalışan şair, son sınıftayken Hatice Semiha Hanım'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.

Mezuniyetinin ardından Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında 14 yıl edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yapan Asya, bu dönemde Çukurova'nın kültürel ikliminden derin biçimde etkilendi.

Öğretmenlik yıllarında Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'le tanışan Asya, tasavvufi şiirler de kaleme aldı. Mevlevilik çilesinden geçerek Mevlevi şeyhi rütbesine erişti.

Türk edebiyatında "Bayrak Şairi" olarak anıldı

Askerlik görevi sırasında, Türklerin ata vatanına duyduğu özlemin bir tezahürü olarak "Asya" soyadını alan şair, 5 Ocak 1940'ta Adana'nın kurtuluşu dolayısıyla kaleme aldığı "Bayrak" şiiriyle geniş kitlelerce tanındı.

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" mısrasıyla başlayan şiir, önce "Görüşler" dergisinde, ardından 1946'da yayımlanan "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" adlı kitabında yer aldı. Şiir, Asya'ya "Bayrak Şairi" unvanını kazandırdı.

İlk evliliğini sonlandıran Asya, kimya öğretmeni Servet Akdoğan'la ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten bir kız, bir erkek çocuk sahibi oldu.

Adana milletvekilliği yapan Asya, siyasetin ardından yeniden öğretmenliğe döndü ve 1962'de emekli oldu. Emeklilik yıllarında çeşitli gazetelerde yazılar kaleme alan usta şair, 5 Ocak 1975'te Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şiirlerinde kahramanlık ve tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket sevgisini işleyen Asya, Türkçeyi yalnızca bir anlatım aracı değil, bir şuur durumu olarak ele aldı. Türk kültürü ve sanatının Türkçe vasıtasıyla vücut bulduğunu savunan şair, dile tarihi bir sorumluluk yükledi.

Tüm eserleri 1975-1977'de 12 kitaplık bir külliyat halinde basıldı

Arif Nihat Asya'nın daha önce yayımlanmamış yazılarıyla birlikte bütün eserleri 1975-1977 yıllarında 12 kitaplık bir külliyat halinde okuyucuya sunuldu.

Usta şairin kaleme aldığı şiir kitapları arasında "Heykeltıraş", "Yastığımın Rüyası", "Ayetler", "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor", "Kubbe-i Hadra", “Kökler ve Dallar", "Emzikler", "Dualar ve Aminler", "Aynalarda Kalan", "Rubaiyyat-ı Arif", "Kıbrıs Rubaileri", "Nisan", "Kova Burcu" ve "Avrupa'dan Rubailer" yer alıyor.

Düşünce ve deneme türündeki eserleri ise "Kanatlar ve Gagalar", "Enikli Kapı", "Terazi Kendini Tartamaz", "Tehdit Mektupları", "Onlar Bu Dilden Anlar", "Aramak ve Söyleyememek" ve "Kanatlarını Arayanlar"dan oluşuyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullara ismi verilen Arif Nihat Asya'nın şiirleri, aradan geçen yarım asra rağmen edebiyatçıların, siyasetçilerin ve kanaat önderlerinin konuşmalarında bugün de varlığını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu
İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Diyarbakır'da "kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti kuruma tehlikesi yaşıyor
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ildeki operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk şiirinin milli sesi: Arif Nihat Asya

Türk şiirinin milli sesi: Arif Nihat Asya

Türk sinemasının Mahmut Hoca'sı: Münir Özkul

Arabeskin güçlü sesi Ferdi Tayfur vefatının 1. yılında anılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet