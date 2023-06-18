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Kültür

Türk sanat müziği solisti Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Türk sanat müziği solisti Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 80 yaşında hayatını kaybeden Metin Milli'nin cenazesi İsmail Oğultürk Camisi'ne getirildi.

Milli'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına duygularını dile getiren TRT Ankara Radyosu emekli Türk sanat müziği sanatçısı ve ses yönetmeni Ahmet Melik, ilk televizyon kaydını kendisinin yaptığı Metin Milli'nin çok iyi bir insan ve kabiliyetli bir müzisyen olduğunu söyledi.

Melik, "Ben 54 sene Ankara Radyosunda çalıştım. Metin Milli ile uzun süre birlikte çalışma fırsatımız oldu. Çok iyi bir arkadaştı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ise "Değerli bir sanatçıydı. Birlikte pek çok turne yaptık. Babam kanun sanatçısı merhum Gültekin Aydoğdu ile dosttu. Ankara'ya taşınmadan önce Bodrum'da da görüştük. Hastaymış ama hiç söylemedi. Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Milli'nin değerli bir sanatçı olmanın yanı sıra iyi bir insan olduğunu da belirterek, yakınlarına sabırlar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkent Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal törene çelenk gönderdi.

Ankara Radyosunda başlayan sanat hayatına 15 albüm sığdırdı

Mardin'de 1943'te doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisini bitirdi. 900. Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığında iş hayatına başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu.

Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosunda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli kitabı da bulunuyor.

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