Dolar
42.44
Euro
49.47
Altın
4,258.49
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
85,780.00
BIST 100
11,064.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
logo
Kültür

Türk Dil Kurumunca "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek

Türk Dil Kurumu, Türkçenin gelişmesi, doğru ve etkili kullanımının yaygınlaşması ile bilimsel ve kültürel alandaki saygınlığının artırılmasına katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık Salı günü takdim edilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Türk Dil Kurumunca "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek

Ankara

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Diline Hizmet Ödülleri Ödül Töreni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tören, Türkçeye hizmet eden isimleri bir araya getirerek bu önemli katkıların kamuoyuyla buluşturulmasına vesile olmayı hedefliyor.

Dil bilincinin yerleşmesi, Türkçenin zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde uzun yıllardır çalışma gerçekleştiren kişi ve kurumlar ödül töreninde bir araya gelecek.

Bu kapsamda, Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırılmasındaki uzun soluklu başarısı dolayısıyla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ile dili estetik ve duru bir anlatımla topluma aktaran çalışmaları nedeniyle Başspiker Şener Mete, Türk dili araştırmalarına uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ergin Jable, Türk lehçeleri, dil tarihi ve karşılaştırmalı dil çalışmaları alanında öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Henryk Jankowski, terminoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkçenin bilim dili kimliğine yön veren Prof. Dr. Aydın Köksal, Türkçenin dijitalleşmesi, ses teknolojileri ve dil verilerinin işlenmesine yönelik birikiminin yanı sıra TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğünün editörü olarak terminoloji alanına özel katkılar sunan Prof. Dr. Bülent Sankur ile halk bilimi, kültür tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla Türkçenin kültürel zenginliğine önemli izler sunan Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz "2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülü"nü almaya değer görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Benzer haberler

Türk Dil Kurumunca "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek

Türk Dil Kurumunca "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek

TDK "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri sürecini başlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet