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Kültür

Turistler otelde oluşturulan "nostalji sınıfı"nda Türk kültürünü tanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde oluşturulan köy okulu konseptindeki "nostalji sınıfı", yerli ve yabancı misafirlerden rağbet görüyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Turistler otelde oluşturulan "nostalji sınıfı"nda Türk kültürünü tanıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden turist ağırlayan 250 yatak kapasiteli Mary Hotels'de Türkçe'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla "nostalji sınıfı" hazırlandı. Soba, tahta sıra, kara tahtanın yer aldığı sınıfta, içinde nostaljik karne, çanta, harita, kalem, abaküs gibi okul malzemeleri ve siyah önlük bulunan camekan oluşturuldu, duvara da "Ali topu at" benzeri okuma fişleri asıldı.

Ayrıca misafirler için Türkçe alfabeyi simgeleyen ve içerisinde Atatürk, Türk dili, Türk mutfağı, Türk el sanatları, Türk çocuk oyunları gibi konularının anlatıldığı "29" ismini taşıyan dergi hazırlandı.

Sınıfta, belli bir saatte, otelde görevli edebiyat fakültesi mezunu personel tarafından turistlere Türkçe alfabe tanıtılıyor, Türk kültürüne ilişkin bilgiler veriliyor.

Etkinlik sonunda düzenlenen törende katılımcılar cübbe giyip kep atıyor.

"Sınıf, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor"

Otelin işletme müdürü Mehmet Mahsun Irmak, AA muhabirine, misafirlere alışılmışın dışında farklı etkinliklerle ağırladıklarını söyledi.

Irmak, "Sınıf, bizim çocukluğumuzu yansıtıyor. Çocukluğumuzda kullandığımız okul malzemelerini barındırıyor. Hem yabancı hem de yerli misafirlerimizin ilgisini çekiyor." dedi.

Etkinliğin çok beğenildiğini ifade eden Irmak, "Kısa süreli de olsa Türkçeyi, Türk kültürünü öğretiyoruz. Onlar için güzel bir anı oluyor. Etkinlik sonrası '29' adındaki dergimizi hediye ediyoruz. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Havuzda, sahilde, restoranda yabancı misafirler, Türkçe 'günaydın', 'iyi günler' diyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Otelin yönetim kurulu başkanvekili Hüseyin Kara da Türkiye'ye tatile gelenlere Türkiye'ye özgü unsurları da tanıtmak istediklerini söyledi. Restoranda Türkiye'nin yöresel lezzetlerine ağırlık verdiklerini anlatan Kara, eğlence alanlarında da Türk gecesi şeklinde etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

"Güzel bir anı oldu"

Tatilcilerden Işılay Kaya, Almanya'da yaşadığını, tatil için Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Sınıfın nostaljik malzemeleri barındırdığını anlatan Kaya, "Buradan geçerken merak ettik, girdik, oldukça eğlenceli bir etkinlik. Türkçeyi biliyorum ama burada Türkçe bilmeyen yabancı turistler de var. Cübbe giydik, kep attık. Güzel bir anı oldu bizim için." dedi.



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