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Kültür

TRT'nin "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının yeni sezonu yarın başlayacak

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle", dördüncü sezonuyla yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak.

Ahmet Esad Şani  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
TRT'nin "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının yeni sezonu yarın başlayacak

İstanbul

Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının jürisinde halk müziği sanatçıları Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak.

Jüri karşısında türkülerini seslendirecek yarışmacılar, gecenin birincisi olmak ve 750 bin lira ödüllü "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için performans sergileyecek.

Katılımcılar 10 tam puan alabilmek için yarışacak

Yeni sezonun her bölümünde katılımcılar, jüriden 10 tam puan alabilmek ve gecenin ödülü olan 100 bin lirayı kazanıp birinci olmak için yarışacak.

Yarışmacılar ayrıca Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sevilen eserleri de türküseverlerin beğenisine sunacak.

Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a birçok ustanın eserlerinin seslendirileceği yarışma programının yeni sezonu 10 bölümden oluşacak.

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