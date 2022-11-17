TRT'nin destek verdiği ve ortak yapıma imza attığı filmler Oscar adayı oldu
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin 95. kez düzenleyeceği "Akademi Ödülleri"nin "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak aday adayı filmler belirlendi.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ülkelerin kendi adaylarını belirlediği kategoride, TRT ortak yapımı ve TRT destekli 4 film yer alıyor.
Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan ve Maryna Er Gorbach'a "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazandıran TRT ortak yapımı "Klondike", "En İyi Uluslararası Film" dalında Ukrayna'nın adayı oldu.
Yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı film, 12 Punto 2020'de de "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanmıştı.
TRT destekli "A Ballad", "A Piece of Sky" ve "Victim" Oscar adayı
Dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nin Ana Yarışması'nda yapan TRT destekli "A Ballad" filmi Bosna Hersek'in adayı oldu.
Ödüllü Boşnak yönetmen Aida Begic'in yönettiği ve Adis Djapo'nun yapımcılığını üstlendiği film, önceki yıl Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'in kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde "TRT Ödülü" kazanmıştı.
Prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışması'nda yapan ve festivalden "Özel Mansiyon Ödülü" ile ayrılan TRT destekli "A Piece of Sky" İsviçre'nin Oscar adayı olarak seçildi.
İsviçre-Almanya ortak yapımı, Michael Koch'un yönettiği film, önceki yıl 55. Karlovy Vary Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı First Cut+ kategorisinde "TRT Ödülü"ne değer görülmüştü.
Dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren TRT destekli "Victim", Akademi ödüllerinde Slovakya'yı temsil edecek.
Slovakya-Çekya-Almanya ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Michal Blasko oturuyor. Yapımcılığını Jakub Viktorin ve Pavla Janouskova Kubeckova'nın üstlendiği film, 2021'de 55. Karlovy Vary Film Festivali'nde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress bölümünde "TRT Ödülü"nü almıştı.
Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"yi kazanan TRT ortak yapımı "Triangle of Sadness" filmi de Oscar adayları arasına girdi.
Ödüller, 12 Mart 2023'te Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.