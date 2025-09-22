Dolar
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Kültür

TRT ortak yapımı "Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim’de vizyona girecek

TRT Çocuk’un çizgi dizisi Pırıl'ın beyazperdedeki ikinci filmi "Pırıl: Saklı Robotlar", 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Hilal Uştuk  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
TRT ortak yapımı "Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk filmi ile gişede başarı yakalayan yapım, yeni filmiyle matematiğin gizemini korumak için dönüyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam Uygarlığı'na uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor."

Film, matematiğin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, düşünceyi, keşfi ve yaratıcılığı besleyen evrensel bir değer olduğunu öne çıkarıyor.

