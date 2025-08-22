Dolar
41.01
Euro
47.61
Altın
3,330.39
ETH/USDT
4,323.00
BTC/USDT
113,086.00
BIST 100
11,349.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi, Filistin'in Oscar adayı oldu

TRT ortak yapımı "Palestine 36", Filistin'in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri'nde yarışacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi, Filistin'in Oscar adayı oldu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ödüllü Annemarie Jacir'in üstlendiği, yapımcılığını Filistinli Osama Bawardi'nin gerçekleştirdiği film, gelecek yıl Akademi Ödülleri'nde Filistin'in resmi adayı oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alan "Palestine 36", dünya prömiyerini 4-14 Eylül'de 50. kez gerçekleştirilecek olan Toronto Film Festivali'nin "Gala Presentations" (Gala Gösterimleri) bölümünde yapacak.

Yönetmen Annemaria Jacir'in "Wajib" (Düğün Davetiyesi), "When I Saw You" (Seni Gördüğümde) ve "Salt of This Sea" (Bu Denizin Tuzu) filmleri de daha önce Filistin'in Oscar adayı olarak belirlenmişti.

"Palestine 36"nın konusu özetle şöyle:

"Yıl 1936. Filistin'de köyler, İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayağa kalkarken Yusuf, kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelir, büyüyen huzursuzluğun ötesinde bir gelecek özlemi duyar ancak tarih acımasızdır. Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenlerin sayısı artarken Filistin halkı, İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşir. Tüm taraflar, Britanya İmparatorluğu ve tüm bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru sürüklenir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması
İstilacı aslan balığının Akdeniz'deki yaşam alanları ve popülasyonu takip edilecek
Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor
Erzincan'daki Hor Hor Kaplıcası zengin mineralli suyuyla misafirlerini ağırlıyor
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud: "Ankara Bildirisi'nin işler durumda olduğuna inanıyoruz"

Benzer haberler

TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi, Filistin'in Oscar adayı oldu

TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi, Filistin'in Oscar adayı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet