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Kültür

TRT ortak yapımı "Doru: Macera Adası" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi "Doru"nun 3. sinema filmi "Doru: Macera Adası" izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
TRT ortak yapımı "Doru: Macera Adası" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, Doru'nun en yakın arkadaşı Karatay ile çıktığı serüveni beyaz perdeye aktaracak. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun da ele alındığı animasyon film, 30 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Salman'ın kaleme aldığı animasyon filmin müziklerini Güneş Özgeç hazırladı.

Film, Anibera yapımcılığında, TRT Çocuk'un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla tamamlandı.

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