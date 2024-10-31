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Kültür

TRT 2'de kasım ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri kasım ayında ekrana getirecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
TRT 2'de kasım ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'nin kasım ayı filmleri belli oldu.

TRT 2, ay boyunca her akşam 21.30'da orijinal dilinde farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

1 Kasım'da "Yeşil Çayla Pirinç Tadı", 2 Kasım'da "Albatros", 3 Kasım'da "Proxima", 4 Kasım'da "Ayna (Zerkalo)", 5 Kasım'da "Gül Bahçesi (La fine fleur)", 6 Kasım'da "Luzzu", 7 Kasım'da "3000 Gece (3000 Layla)", 8 Kasım'da "Tokyo'da Günbatımı (Tokyo Twilight)", 9 Kasım'da "Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu", 10 Kasım'da "Bazen, Daima, Asla", 11 Kasım'da "Şeker Portakalı", 12 Kasım'da "Terzi (Raftis)", 13 Kasım'da "Sevgi Dolu Yaşam (Love Life)", 14 Kasım'da "Mutfak Taburu (La Brigade)", 15 Kasım'da "Günaydın (Good Morning)" filmleri ekrana gelecek.

"Arşiv (Archive)" filmi 16 Kasım'da izleyiciyle buluşurken, 17 Kasım'da "Nefes (Breathe)", 18 Kasım'da "Aslı Gibidir (Copie conforme)", 19 Kasım'da "Çikolata (Chocolat)", 20 Kasım'da "David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi (The Personal History of David Copperfield)", 21 Kasım'da "Büyük Bir Vaat (Ein grosses Versprechen)", 22 Kasım'da "Susuzluk (Jajda)", 23 Kasım'da "Carmen", 24 Kasım'da "Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)", 25 Kasım'da "Plazaların Gölgesinde (Plaza Catedral)", 26 Kasım'da "Plan 75", 27 Kasım'da "Hakikat ve Adalet (Tode ja oigus)", 28 Kasım'da "Boş Ağlar (Leere Netze)", 29 Kasım'da "Sevgili Gloria (Ama Gloria)" ve 30 Kasım'da "Haber Merkezi (Vivants)" izlenebilecek.

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