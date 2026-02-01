Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,338.50
BTC/USDT
77,571.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT 2'de bu ay farklı ülkelerden seçilmiş filmler sinemaseverlerle buluşacak

TRT 2, şubat ayında da dünya sinemasından birçok filmi ekrana taşıyacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
TRT 2'de bu ay farklı ülkelerden seçilmiş filmler sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Japonya'dan İtalya'ya, Danimarka'dan Kazakistan'a, Fransa'dan İran'a uzanan seçkideki filmler, ay boyunca her akşam saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın "Büyük Bir Vaat", 3 Şubat'ta "Günaydın", 4 Şubat'ta "İçeride", 5 Şubat'ta "Derin Kuyu", 6 Şubat'ta "Kartal Eddie", 7 Şubat'ta "Kayalıkların Arasında", 8 Şubat'ta "Göç", 9 Şubat'ta "Carmen", 10 Şubat'ta "Muhafızlar", 11 Şubat'ta "Bir Son Duygusu", 12 Şubat'ta "Takımada", 13 Şubat'ta "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", 14 Şubat'ta "Yeşil Erik Mevsimi", 15 Şubat'ta "Umudunu Kaybetme", 16 Şubat'ta "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol", 17 Şubat'ta "David ve Hansen Hanım", 18 Şubat'ta "Rüzgar Eken", 19 Şubat'ta "Percy", 20 Şubat 'ta "Lunana: Sınıftaki Yak", 21 Şubat'ta "Göğe Koşmak", 22 Şubat'ta "Toprak Uğruna", 23 Şubat'ta "Erken Gelen Yaz", 24 Şubat'ta "Sorgu", 25 Şubat'ta "Kutup", 26 Şubat'ta "Sefiller", 27 Şubat'ta "Yürüyen Şato" ve 28 Şubat'ta "Küçük Solange" filmi gösterilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TRT 2'de bu ay farklı ülkelerden seçilmiş filmler sinemaseverlerle buluşacak

TRT 2'de bu ay farklı ülkelerden seçilmiş filmler sinemaseverlerle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet