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Kültür

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı" 15 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı", ilk bölümüyle perşembe akşamı ekran yolcuğuna başlayacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı" 15 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın iş için gittiği Bursa'da Özge Günay ile tanışmasını ve aralarındaki aşkı konu alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.

"Kül Masalı", 15 Şubat'tan itibaren her perşembe 20.00'de TRT 1'de izleyenlerle buluşacak.

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