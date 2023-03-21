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Kültür

TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak

Ramazan ayı boyunca "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" her gün TRT 1 ekranında olacak.

Fatih Türkyılmaz  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu da jüri koltuğunda oturacak.

Her gün saat 23.30'da yayınlanacak programın ilk bölümü yarın ekrana gelecek.

"Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" Ayasofya'dan canlı yayınlanacak

İftar programı "Ramazan Sevinci", her gün 18.15-19.30'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı gösterilecek.

Sunuculuğunu Serdar Tuncer'in yapacağı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuklarla ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine uygun sohbetler yer alacak.

Dursun Ali Erzincanlı'nın sunuculuğunu üstlendiği sahur programı "Sahur Bereketi" ise her gün saat 03.30'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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