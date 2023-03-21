TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak
Ramazan ayı boyunca "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" her gün TRT 1 ekranında olacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu da jüri koltuğunda oturacak.
Her gün saat 23.30'da yayınlanacak programın ilk bölümü yarın ekrana gelecek.
"Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" Ayasofya'dan canlı yayınlanacak
İftar programı "Ramazan Sevinci", her gün 18.15-19.30'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı gösterilecek.
Sunuculuğunu Serdar Tuncer'in yapacağı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuklarla ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine uygun sohbetler yer alacak.
Dursun Ali Erzincanlı'nın sunuculuğunu üstlendiği sahur programı "Sahur Bereketi" ise her gün saat 03.30'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.