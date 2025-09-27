Dolar
logo
Kültür

Troya'da çıkartılan 4 bin 500 yıllık altın broş antik kentteki önemli buluntular arasına girdi

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale'de 160 yılı aşkın süredir devam eden Troya kazılarında 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşının bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Burak Akay  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Troya'da çıkartılan 4 bin 500 yıllık altın broş antik kentteki önemli buluntular arasına girdi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Körpe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "6M Sarayı"nın önündeki dolguda yapılan çalışmalarda, 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı ile çeşitli kemik aletlerin ortaya çıkartıldığını söyledi.

Söz konusu altın broşun Troya'daki en önemli buluntulardan olduğunu vurgulayan Körpe, şöyle konuştu:

"Bu seneki kazılarda bulunan bu broş, kaliteli ve artistik bir yapıya sahip. Ayrıca bu hazinenin gerçekten Troya'da yapılmış olduğunu gösteriyor. Diğer bulunan yeşim taşı ise Troya'ya yaklaşık binlerce kilometre doğudan, Çin'den ya da Afganistan'dan gelmiş olabilir. Bu da Troya'nın dünyanın Tunç çağlarında önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Troya kazıları 2014 yılından bu yana Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında ve benim yardımcılığımda devam ediyor. Kazılarda bu sene bulduğumuz bu altın broş, yeşim taşı ve çeşitli kemik aletler, Troya'nın hala sırlarını sakladığını, verecek şeylerinin hala olduğunu bize göstermesi bakımından oldukça önemlidir."

