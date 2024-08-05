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Kültür

Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 114. kez kurulacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı", 12-15 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

Ufuk Ertop  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 114. kez kurulacak

Kırklareli

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın da ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan "Pavli", Kırklareli'ne 60 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde 114. kez kurulacak.

Panayır, özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için heyecanla bekleniyor. Panayıra katılanlar, farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılarak bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen, ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sunan panayırın her yıl eylül ayında kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, panayırın 12-15 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Ergene Nehri kenarında kurulan panayırda, tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunapark yer alıyor. Panayır boyunca römorklarda konaklayan yöre halkı, yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

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