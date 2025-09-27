Dolar
Kültür

Topkapı Sarayı'nda gece turları bugün sona eriyor

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda yaz boyunca her cumartesi akşamı gerçekleştirilen gece turları bugün sona erecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Topkapı Sarayı'nda gece turları bugün sona eriyor

İstanbul

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı, müze olarak hizmet vermeye başladığı 1924'ten bu yana tarihinde ilk kez geçen yıl gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 21 Haziran'da başlayan ve her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde düzenlenen gece ziyaretleri yoğun ilgi gördü.

Topkapı Sarayı'nı gece turlarında 2024'te 2 bin 752, bu yıl ise 10 bin 425 kişi gezdi. Sarayda Bab-ı Hümayun'dan başlayan yolculuk, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümayun'un önemli bölümlerinde devam etti.

Ziyaretçiler, gece turlarında Karaağalar Koğuşu, Cariyeler Taşlığı ve Hamamı, Hünkar Sofası, III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi mekanları da farklı bir atmosferde keşfetti.

Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin eşlik ettiği ziyaretlerde ayrıca Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi'nde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi dünyaca ünlü eserler görüldü.

İftariye Kameriyesi, Mecidiye Köşkü ve Havuzlu Teras gibi noktalar da ziyaretçilere şehrin tarihi siluetini seyretme imkanı sağladı.

