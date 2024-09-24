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Kültür

Tiyatro topluluğu Comadie-Française, ilk kez Türkiye'ye geliyor

Fransız oyun yazarı Moliere'e kadar uzanan kökleriyle halen faaliyetlerini sürdüren tiyatro topluluğu Comedie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Tiyatro topluluğu Comadie-Française, ilk kez Türkiye'ye geliyor

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre topluluk, prömiyeri bu yaz Fransa'daki Avignon Festivali'nde gerçekleşen, "Hekabe, Hekabe Değil" oyunu ile festival izleyicisiyle buluşacak.

ENKA Vakfının gösteri sponsoru olacağı eser, Institut français İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları iş birliğinde, 2-3 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

Elsa Lepoivre'nin başrolde yer aldığı oyunu, Avignon Festivali'nin artistik direktörü Tiago Rodrigues yönetiyor.

Eserde, Euripides'in trajedisiyle gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikaye ele alınıyor.

Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen festival 22 Ekim'de başlayacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

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