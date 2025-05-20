Dolar
38.83
Euro
43.74
Altın
3,278.58
ETH/USDT
2,483.30
BTC/USDT
105,136.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynayacağı final maçı öncesi son antrenmanını San Mames Stadı’nda gerçekleştiriyor
logo
Kültür

THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen "Türkiye'de nereye gidilmeli, Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin hazineleri" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Dzihat Aliju  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Üsküp

THY'nin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ofisinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışma jürisinin üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, resim yarışmasının, THY'nin toplumlararası kültürel bağı güçlendirme misyonunun güzel bir örneği olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

THY'nin mart ayında İstanbul'dan Ohri'ye direkt uçuş başlattığını anımsatan Ulusoy, bu seferlerin iki ülke arasında ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler ile halkları arasındaki bağı geliştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ulusoy, "Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden evlatlarımız bu yarışmaya katılarak yaptıkları birbirinden değerli resimlerle Türkiye'nin turizm alanındaki potansiyelini ortaya koymuştur. Her birinizin eseri sanat alanındaki yeteneklerinizin ve hayal gücünüzün ne kadar zengin olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

THY'nin bu platformunun geleceğin sanatçılarının keşfedilmesine fırsat sunduğuna işaret eden Ulusoy, yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı.

Dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'de istediği şehre uçak bileti

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy da bu yıl ikincisini düzenledikleri resim yarışması aracılığıyla, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle ülkenin her köşesinden 500 okuldan yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Aksoy, "Elimize ulaşan her bir resimde belki de Türkiye'yi hiç görmemiş olan ama Türk çayını, simidini, Türkiye sokaklarında keyif süren kedileri, kısacası Türk kültürünü ve Türkiye ruhunu harmanlayarak güzel Türkiye'nin eşsiz hazinelerini resmeden Kuzey Makedonya'nın dört bir yanından kardeşlerimize, bizi bu kadar heyecanlandırdıkları ve mutlu ettikleri için ne kadar teşekkür etsek az gelir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ülkenin farklı ilkokul ve liselerinden yarışmaya katılan ve dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'de istediği şehre uçak bileti de dahil olmak üzere farklı hediyeler verildi.

Yarışmada 10 yaş altı kategorisinde birinciliği Taisa Angeleski, 10 yaş üstü kategorisinde Sara Cvetanovska, görme engelli kategorisinde ise Anica Doneva elde etti. Jüri ödülüne ise Azra Murtezani layık görüldü.

Bir önceki yıl düzenlenen yarışmadan farklı olarak, bu yıl yarışmaya katılan görme engelli okulundan iki öğrenciye de ödül verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek
Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor
SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık
MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

Benzer haberler

THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası

Türk iş insanının Kuzey Makedonya'da açacağı fabrikanın temeli atıldı

Türk iş insanının Kuzey Makedonya'da açacağı fabrikanın temeli atıldı
THY'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'ya uçuşlarının başlamasının 20. yılı kutlandı

THY'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'ya uçuşlarının başlamasının 20. yılı kutlandı
RUMELİSİAD 9. Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp'te düzenlendi

RUMELİSİAD 9. Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp'te düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet