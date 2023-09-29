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Kültür

THY'den Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel işbirliğine destek

Türk Hava Yolları (THY), Prens Mikasa Vakfı ile birlikte Türkiye'de kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen arkeolojik çalışmalara ve tanıtım projelerine destek verecek.

Kenan Irtak  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
THY'den Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel işbirliğine destek

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, kültürel mirasın korunması ve Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük'ün tanıtımının teşvik edilmesi amacıyla Prens Mikasa Vakfı ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Kültürel işbirliği anlaşması, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Prenses Akiko, Prens Mikasa Vakfı Başkanı Sachihiro Omura ve THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un katılımlarıyla düzenlenen törenle imzalandı.

THY bu anlaşma kapsamında, Prens Mikasa Vakfı öncülüğünde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 1986 yılında başlayan kazı çalışmalarına destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun, dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu şirketi olan THY'nin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak işbirliklerine imza attığını anlattı.

Japonya devleti ile yıllardır süregelen özel dostluklarını bu çalışmayla pekiştirdiklerini dile getiren Altun, "Prens Mikasa Vakfı tarafından yürütülen bu projenin eserlerini görmek için herkesi Kırşehir Kaman’daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ne davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Prens Mikasa Vakfı, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman’da 38 yıldır arkeolojik kazı çalışmaları yapıyor.

Bugüne kadar 10 binden fazla eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan Prens Mikasa Vakfı tarafından desteklenen Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Türk arkeolojisi ve tarihi üzerine araştırmalar yaparak genç arkeologların yetişmesi ve kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

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